"Федор как дитя": Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком

Сегодня, 12 октября, исполнилось 30 лет одной из самых привлекательных и загадочных актрис отечественного кинематографа Паулине Андреевой. О том, как складываются ее отношения с режиссером Федором Бондарчуком, высказался нумеролог.

Нумеролог Ольга Перцева убеждена, что Паулина Андреева – находка для Федора Бондарчука. По мнению специалиста, режиссеру необходима рядом инициативная женщина. "Так устроен психотип героя, что отношения в паре с ним кто-то должен тянуть, прощать его и поддерживать", – пояснила Перцева. Нумеролог убеждена, что у Бондарчука меньше энергии, и взаимоотношения он воспринимает как глоток свежего воздуха.

Паулина взяла все в свои руки. "Какой бы хрупкой ни казалась эта девушка, внутри у нее мощь и сила, поэтому у пары есть риск поменяться гендерными ролями. Федор как дитя – нуждается в частом восхищении, может капризничать. Она способна поддерживать его постоянно, вдохновлять, приводить в порядок все его дела и самое главное – прощать его проступки", – цитирует Перцеву Woman`s Day.

Экстрасенс Николь Кузнецова уверена, что дети у Андреевой и Бондарчука появятся нескоро. Специалист отметила, что режиссер до сих пор не оформил отношения с актрисой, и от нее "мало что зависит". Да и вообще, якобы у Паулины ожидается карьерный взлет, а не создание крепкой семьи.

"В ближайшее время возможны приглашения от голливудских режиссеров. О ней узнают далеко за пределами России. Вообще, что касается профессиональной сферы, они оба на своих местах", – высказалась Кузнецова.