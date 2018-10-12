"Прощай, моя любовь": дочь Гузеевой испугала народ сообщением

На днях стало известно, что престарелая мать Ларисы Гузеевой попала в больницу, и поклонники молились о ее выздоровлении. А теперь дочь артистки Леля опубликовала в своем аккаунте слова на черном фоне: "Прощай, моя любовь".

В приложении Stories социальной сети Instagram на официальной страничке дочери Ларисы Гузеевой появилась фраза на черном фоне: "Прощай, моя любовь". Поклонники, следящие за жизнью ведущей и ее близких, испугались.

Пользователи стали обсуждать загадочную публикацию: "Видели, что написала дочка Гузеевой? С кем прощается?", "Говорят бабушка у нее в больничке. Может умерла?", "Запись на черном фоне, значит, точно умерла", "Ой как жалко((( лариса все время такие трогательные посты ей посвещала, прям в любви признавалась", "Бедная Лариса( вот горе то (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Поводом для таких выводов стало известие о том, что 86-летняя мать актрисы попала в больницу. Гузеева не стала скрывать от общественности проблемы в семье. 1 октября Лариса выложила фото: Альбина Андреевна лежит на больничной койке, а с соседней кровати ей протягивает руку внучка Леля.

"Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим ❤️❤️❤️", – подписала снимок ведущая "Давай поженимся!". Судя по всему, она очень боится потерять дорогого человека.

Вскоре Гузеева удалила публикацию, видимо, решив не афишировать свои переживания. Добавим, что у 59-летней артистки очень близкие отношения с матерью. В 1997 году Лариса забрала Альбину Андреевну в Москву. Телеведущая не раз признавалась, что находится в неоплатном долгу перед матерью, ведь в молодости знатно потрепала ей нервы.