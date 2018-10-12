Как мочалка: Борисову изуродовали на "Модном приговоре"

Дана Борисова стала участницей передачи "Модный приговор". Однако полученный результат ей категорически не понравился.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дана Борисова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в головном уборе. Отметим, что шапки несвойственны для популярной телеведущей. Наоборот, Дана при любом случае хвастается своими роскошными светлыми волосами.

Как выяснилось, у телеблондинки есть серьезный повод для смены имиджа. Оказывается, она поучаствовала в шоу "Модный приговор", что привело к самым неожиданным последствиям. "на второй день наконец то отважилась выйти из дома))) На голове ГОЛОВНОЙ УБОР 😃💣, подскажите, как он правильно называется? СРОЧНО В ЛЮБИМЫЙ САЛОН РЯДОМ С ДОМОМ💖 ,попытаться помыть волосы, вычесать килограммы пудры для начеса 😂😂😂,Снять нарощенные на челку пряди и сделать любимое #кератиновоевосстановление (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Борисова.

В конце своего спича телеведущая отметила. что "не обиделась", однако осадочек остался в виде спутанных клоков волос, фото которых чуть позже Дана также выложила на своей страничке. Она отметила, что работники передачи даже не извинились за ту катастрофу, которую учинили на ее голове.

"история с ВОЛШЕБНЫМ ПРЕОБРАЖЕНИЕМ ,конечно, грустная 😳, что ни говорите .Самое обидное, что @modniy.tv занял позицию, что всю историю я сочинила😂😂😂, чтобы вымогать у них 10 тысяч на хоть какое то минимальное лечение волос 😱А также написали, что краска была безаммиачная, и волосы по их мнению в полном порядке", – поведала расстроенная Дана.

В Stories телеведущая выложила видео, сделанное в салоне красоты, где мастер попытался привести в порядок ее пострадавшие волосы. "Вот уже 4 день я не услышала даже извинений. Изысканный дорогой цвет, волшебное преображение. Знаете, о чем я подумала? Картуз подарили неспроста. Спасибо за мое преображение", – с издевкой написала телеведущая. Поклонники немедленно отреагировали на публикации Даны. Они принялись успокаивать телеведущую, выразив слова поддержки.