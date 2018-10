Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма

Герцогиня Сассекская улыбалась, когда входила в часовню святого Георга вместе с супругом. Для мероприятия Меган выбрала элегантное темно-синее пальто от Givenchy и аккуратную шляпку от лондонского дизайнера Ноэля Стюарта. Вместе с принцем Гарри она заняла место рядом с алтарем. Слева от нее сидела принцесса Анна, с которой они говорили незадолго до службы.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с супругом принцем Уильямом заняла место рядом с принцем Гарри. В один из волнительных моментов Кейт аккуратно положила руку на бедро мужа. Этот эпизод вызвал положительные эмоции у зрителей. Корреспондент "Эй-би-си" Кирстен Эйкен написала у себя в Twitter: "Команда репортеров не может перестать умиляться такому редкому проявлению чувств Уильма и Кейт (они всего лишь держатся за руки!) перед церемонией".

The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex joined The Queen and members of the @RoyalFamily to attend today's ceremony. #RoyalWedding pic.twitter.com/StGucDL2DG