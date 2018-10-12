Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма

Меган Маркл посетила церемонию бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка вместе с другими членами королевской семьи. Появилась на церемонии и вышедшая из декрета Кейт Миддлтон.



Герцогиня Сассекская улыбалась, когда входила в часовню святого Георга вместе с супругом. Для мероприятия Меган выбрала элегантное темно-синее пальто от Givenchy и аккуратную шляпку от лондонского дизайнера Ноэля Стюарта. Вместе с принцем Гарри она заняла место рядом с алтарем. Слева от нее сидела принцесса Анна, с которой они говорили незадолго до службы.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, с супругом принцем Уильямом заняла место рядом с принцем Гарри. В один из волнительных моментов Кейт аккуратно положила руку на бедро мужа. Этот эпизод вызвал положительные эмоции у зрителей. Корреспондент "Эй-би-си" Кирстен Эйкен написала у себя в Twitter: "Команда репортеров не может перестать умиляться такому редкому проявлению чувств Уильма и Кейт (они всего лишь держатся за руки!) перед церемонией".

The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex joined The Queen and members of the @RoyalFamily to attend today's ceremony. #RoyalWedding pic.twitter.com/StGucDL2DG — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 12, 2018

На свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка было приглашено около 800 гостей, среди которых засветились и знаменитости: модель Наоми Кэмпбелл, актер Стивен Фрай, певица Элли Голдинг, актриса Деми Мур и певец Робби Уильямс.

