Степаненко вынудила Петросяна пойти на грубые меры

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о результатах очередного судебного слушания по делу о разводе с Еленой Степаненко и разделе совместно нажитого имущества. Правозащитник высказал мнение, что юмористка может что-нибудь сломать в квартире мэтра, где проживает в настоящее время и ее следует выселить.

В Хамовническом суде Москвы состоялось очередное судебное заседание по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко и разделе имущества. Адвокат юмориста Сергей Жорин поделился свежей информацией. По его словам, Петросян попросил Степаненко освободить апартаменты, в которых та проживает.

Речь идет о самой большой из десятка квартир именитой четы. Ее называют "музеем Петросяна", потому что там хранится коллекция антиквариата, которую легендарный артист собирал на протяжении долгих лет. К тому же эта квартира записана именно на него. Жорин сообщил, что Степаненко не платит коммунальные услуги за квартиру и якобы не собирается это делать в будущем.

Адвокат перечислил несколько способов, как выжить Степаненко. "Можно, как она делала, поменять замки. И учитывая, что эта квартира находится в собственности Петросяна, она там даже не зарегистрирована, поэтому не сможет взять и вскрыть квартиру. Просто не хочется так грубо действовать, мы настроены на переговоры, но, увы, Степаненко и ее представитель общаются с нами только в зале суда. Поэтому мы попросили суд передать Петросяну под охрану квартиру до вынесения решения. Либо суд на время процесса никому не разрешит там жить: опечатает и закроет", – цитирует Сергея Жорина сайт "Комсомольская правда".

По факту же получается, что в квартире Петросяна проживает Степаненко и официально под охрану никому из них не передана. "Так она там может что-нибудь испортить, и квартира будет передана Петросяну в жутком виде", – поделился своими опасениями представитель юмориста.

На вопрос любопытных журналистов, одна ли Елена Степаненко проживает в хоромах, Жорин ответил: "Мы не выслеживали ее. При желании там может человек 60 спокойно жить. Квартира большая".