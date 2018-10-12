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На беременную телеведущую наехала машина

Натали Неведрова. Фото: instagram.com/nevedrova
Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и решка" Натали Неведрова пережила сильнейший стресс. Беременная звезда попала в ДТП.

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В Stories личного Instagram Натали написала, что с ней случилось несчастье. Звезду чуть не задавило такси.

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"На меня наехала машина. Сдавала задом и вытолкнула меня. Это ужасно, товарищи. Сначала сбивается дыхание, и сердце начинается адски биться, потом адски болит висок", – посетовала знаменитость.

Телеведущая отметила, что осталась зла на водителя. После случившегося она долго не могла оправиться, чувствовала себя обессиленной, разбитой. Она сообщила поклонникам, что в целом все в порядке, ей просто необходимо время, чтобы восстановить душевное равновесие.

В феврале Натали должна стать мамой второй раз. Пока ведущая скрывает пол своего будущего ребенка. "Пока непонятно, кто родится, малыш прячется. Мы, конечно, очень хотим мальчика, тогда бы получился комплект, ведь дочь уже есть, но обрадуемся и второй девочке", – рассказывала Неведрова StarHit.  

Телеведущая готовится к появлению малыша, а также много внимания уделяет дочери Мари-Николь. Знаменитость постепенно приучает наследницу к мысли, что скоро она будет не единственным ребенком в семье, у нее будет братик или сестренка. Натали планирует рожать в Москве, ранее она думала отправиться в Майами, но из-за плотного графика поменяла планы.

Автор: Руслана Алексеева12 октября 2018, 17:07

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