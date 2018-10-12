Обкуренный кобель вылизал Успенскую
В своем Instagram Успенская опубликовала забавный видеоролик. В кадре певица расположилась в зале ожидания аэропорта. Звезда курит электронную сигарету, а на коленях у нее ласкается Фрэнки Джуниор, облаченный в бежевый комбинезон.
Песик с любовью вылизывает лицо певицы, а потом переключается на девайс для курения – начинает хватать его зубами. Успенскую очень позабавило поведение животного. Она набрала в легкие немного дыма и выдохнула прямо ему в нос. Судя по всему, собака не первый раз "накуривается" с хозяйкой, так как на дым не отреагировала.
Отметим, что Фрэнки Джуниор постоянно находится с Успенской. Певица берет любимца даже на гастроли. По словам артистки, кобельку нравится "тусоваться и путешествовать", ведь для него главное, чтобы "мама была рядом".
К слову, собачьей жизни терьера Успенской можно только позавидовать. Например, ест пес исключительно органическую курятину, которую поставляют на заказ из Австрии. Звезда и ее помощники возят еду для питомца в специальном холодильнике. Успенская берет на гастроли повара, который готовит Фрэнки завтраки, обеды и ужины.
Заметим, что в доме у артистки созданы все условия для роскошного существования кобелька. У него есть собственная комната с огромной кроватью и гардеробом, в котором сложено несметное количество нарядов от известных дизайнеров. Также спальня собаки оборудована собственной уборной. Там малыша моют, чистят ему зубы, делают прически.
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