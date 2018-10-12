Обкуренный кобель вылизал Успенскую

Певица Любовь Успенская души не чает в своем питомце – йоркширском терьере Фрэнки Джуниоре – младшем. Милый песик путешествует вместе со звездой, спит с ней в одной кровати и, как выяснилось, они курят одну сигарету на двоих.



прочитано 762 раза