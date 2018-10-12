Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" экстренно госпитализирована

Ирина Агибалова попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время отдыха на Кипре.

Экс-участница телестройки вызвала скорую помощь из-за резкой боли в левом боку. В настоящее время ее лечат антибиотиками.

По словам Агибаловой, медики поставили ей редкий диагноз. Она призналась, что чувствует себя плохо. "Придется платить за лечение, так как я не оформила страховку на эту поездку. Пока еще постельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-за голода начался приступ мигрени", – цитирует звезду реалити-шоу StarHit.ru.

Ирина Агибалова поделилась снимком из клиники с поклонниками в Instagram. Подписчики пожелали Ирине Александровне скорейшего выздоровления.

Отметим, что на Кипре у семьи Агибаловых есть апартаменты. Несколько лет назад ее дочь Маргарита Марсо решила приобрести жилье, где бы они все могли отдыхать.

Напомним, на протяжении нескольких лет Ирина Агибалова страдает от головных болей. Зачастую ей не помогают даже сильные препараты. А недавно в мозге звезды "Дома-2" врачи обнаружили новообразование, к счастью, доброкачественное. Медики советуют ей не нервничать, чтобы опухоль не преобразовалась в раковую.



Агибалова теперь постоянно проходит плановые обследования. К врачу ходит раз в полгода. В связи с диагнозом она пересмотрела рацион и стала принимать витамины.