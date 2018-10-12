"Черный куст просвечивает": полуголая Королева вызвала оторопь

Певица Наташа Королева представила публике новый клип. В музыкальном ролике снялись мама и муж артистки.



На YouTube появилось видео на песню Королевой “Зять”. В создании ролика приняли участие супруг певицы Сергей Глушко и ее родительница Людмила Ивановна Порывай.

В клипе Наталья танцует вместе с родственниками под зажигательную мелодию. За спиной у героев ролика меняются фоны, то и дело всплывают строки из песни, появляются танцующие модели и различные эффекты.

Поклонники Королевой по достоинству оценили трек. По словам некоторых зрителей, композиция может стать хитом на свадебных торжествах – она ритмична, текст прост, поэтому легко запоминается.

“Свадьбы по всей страны взорвутся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Умничка, фигурка отпад, песня поднимает настроение. Как мама взрослой дочери, жду с нетерпением зятя в нашей жизни!﻿”, “Всегда с удовольствием смотрю Наташу зажигалку. Так держать!﻿”, “Потрясающая Песня.и Исполнение!!!Великолепный Клип!! Благодарю”, ﻿ – писали интернет– обыватели.

Меж тем, многие не поняли смысл, который нес видеоряд. Также пользователи Сети отметили, что Наталья выбрала неудачное боди для съемок. Якобы, в ее возрасте, даже с такой замечательной фигурой, уже несолидно носить откровенный наряд.

“Красное боди Наташи из бархата что ли? Такое затемнение в районе писи, как будто там целый черный куст просвечивает”, “песня-зажигалочка!Тарзан-плох,постарел да схуд чтоли...Фигура у Наташи в районе бедер выставлена не очень-фотошопить надо было,бодик не по возрасту!﻿”, “Мне 35, и помню Наташку в 90-х. Но как-то сейчас все это смотрится убого и неактуально.Клип сняли на телефон,обработали приложением за три копейки,текст на кухне под чаек сочинили всей семьей и вуаля”,﻿ – рассуждали поклонники.