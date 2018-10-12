Звезда "Дома-2" втянула Зайцева в омерзительный гей-скандал

Разборки звезд телепроекта Насти Кочервей и Андрея Шабарина всегда были на грани фола. Экс-возлюбленные поливали и продолжают поливать друг друга грязью, дрались, выискивали компромат. К слову, раньше от этих диких выходок страдали только они сами, однако сейчас под удар попали третьи лица.



Настя в очередной раз распекала Андрея в Сети. Девушка рассказывала поклонникам, мол, ее бывший, испортил ей жизнь. В запале она обратилась к самому Шабарину.

"Я благодаря тебе осталась совсем одна, от меня отвернулись абсолютно все! Не смей никогда появляться в моей жизни, если бы ты только знал, как я ненавижу тебя! Ты моральный ублюдок! Какой из тебя отец? Ты по уши в долгах! Ты *** аферист, который спал с Натальей Владимировной, а потом обманул ее и нахально отобрал квартиру! Ты ничтожество! Бог тебя за все накажет! Ты воровал шмотки, когда работал моделькой у Славы Зайцева и с гордостью об этом рассказывал мне! Ты настолько гнилой человек! Ненавижу тебя”, – сыпала проклятиями Кочервей.

Пользователи Сети были очень озадачены, они попросили рассказать в подробностях, о связи Шабарина со знаменитым модельером Славой Зайцевым. Они не верили, что потрепанный экс-участник телестройки мог быть моделью. Однако следующее сообщение Кочервей повергло их в шок.

“Он действительно раньше был у Зайцева моделью. Зайцев с ним спал, у меня есть доказательства. Завтра выложу фото его в образе “модельки”. Шабарин с ним спал за брендовые шмотки и по возможности обворовывал Зайцева, потом продавал своим друзьям шмотки, которые он наворовал! Из-за этого Зайцев его выгнал и на этом его модельная карьера подошла к концу из-за испачканной репутации”, – уверила публику Настя.

К слову, громкому заявлению Кочервей поклонники не поверили. Кто-то даже вспомнил, что Зайцев был женат, поэтому втягивать его в гей-скандал бессмысленно, все равно никто не поверит. К слову, многие решили, что бывшая участница телестройки решила сделать себе пиар на имени успешного человека.

“А зайцева то зачем позорить, все таки человек в возрасте , известен, талантлив 👎”, “Кочервей с Друзьяк вообще ***! Они не понимают, что играют с огнем. Зайцев и Серов – это мягко говоря не их уровень. Отвечать за базар жестко придется”, – писали интернет-обыватели.