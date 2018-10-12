Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери

Лариса Гузеева горюет из-за потери любимого человека. У телеведущей умерла мама.



“Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Царствия тебе Небесного! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)” – написала Лариса в микроблоге, мысленно отправляя это послание родительнице.

Также знаменитость опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена ее мама Альбина Андреевна очень молодой. Поклонники принесли Гузеевой свои искренние соболезнования. Они как могли поддерживали любимицу в тяжелое для нее время.

“Очень красивая! Соболезную Вам. Царствия небесного Вашей мамочке🙏🙏🙏🙏”, “Пусть земля будет пухом мамочке Вашей, Лариса... Примите мои соболезнования.. Дай Бог Вам сил... 🙏🙏🙏”, “Страшная потеря,держитесь ,милая!Светлая память Вашей маме!💖💖💖💖💖”, “Лариса, нет слов... Эту Любовь ничем не заменить…”, “Упокой Господи душу рабы твоея ,прости ее согрешения вольные и невольные и даруй ей Царствия Небесного…” – писали фолловеры в комментариях.

О смерти Альбины Андреевны стало известно сегодня, 12 октября, Об этом рассказала дочь Ларисы Ольга в своих соцсетях.

О болезни родственницы знаменитости говорили еще в начале октября. Ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в Instagram поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.