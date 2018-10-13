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Шнурова обругали за судейство на шоу "Голос"

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Рэпер Василий Вакуленко, известный своим поклонником под псевдонимом Баста, вынес неутешительный вердикт музыканту Сергею Шнурову в качестве судьи на шоу "Голос. Перезагрузка". Сделал он это в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Баста рассказал Ивану Урганту, что он был тем человеком, который выбирал кандидатуры других судей на новый сезон шоу "Голос". И, судя по всему, рэпер остался не до конца доволен собственным решением.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"Сережа Шнуров – не молодец", – с ходу начал Баста. "Не молодец?", – уточнил Иван Ургант на всякий случай. "Не молодец", – остался неприклонным Баста. К другим судьям он был не столь жесток: "Костя Меладзе – молодец, я – молодец, Ани Лорак – красавица", – заключил перечисление наставников рэпер.

"Претензий нет, он просто непрофессионал", – ответил Баста на вопрос о причинах плохой оценки работы Сергея Шнурова в качестве наставника "Голоса". "Вы видели синяк у него под глазом в Instagram? Это справедливость", – туманно заметил он. Впрочем, музыкант подчеркнул, что это "украшение на лице лидера группы "Ленинград" – не его рук дело. Потом он и вовсе признался, что они схлестнулись с Сергеем Шнуровым во время попытки "поделить" одного из участников шоу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что недавно оформивший развод Шнуров снова собрался под венец. Якобы артиста заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября. Говорят, певец сообщил группе о намерении жениться, сопроводив заявление словами: "Жизнь меня ничему не учит!".

Позже он прокомментировал интерес к своей личной жизни и участию в шоу "Голос" отборным матом. По словам Сергея, он делает только то, что ему интересно, и не собирается соответствовать ничьим ожиданиям.

Автор: Геннадий Куприянов13 октября 2018, 12:02
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