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Шоу-бизнес

Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Пока идут споры о том, на самом ли деле беременна Эвелина Бледанс или же это хитроумное шоу ради пиара, журналисты постарались выяснить, кто может быть отцом этого ребенка. В первую очередь они обратили внимание на 26-летнего красавца, часто мелькающего рядом с артисткой.
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Эвелина Бледанс пообещала, что у второго ребенка будет ее фамилия. На счет отчества она распространяться не стала. Но ведь отец все равно должен быть, заметили проницательные поклонники, и решили выяснить. кто может претендовать на эту роль.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

В первую очередь взгляд сетевых экспертов и светских хроникеров упал на 26-летнего Сергея Яковенко, который успешно сочетает модельную карьеру и актерство. Красавец-мужчина с идеальным телом часто мелькает в компании Эвелины Бледанс, причем в весьма откровенных позах и часто полуголый.

Рассказывают, что своим успешным стартом молодой талант обязан знакомству с Филиппом Киркоровым. Именно король российской эстрады стал для Сергея "крестным отцом" в мире шоу-бизнеса, передает портал teleprogramma.pro. К слову, красавчик снялся в нашумевшем клипе "Ибица", что также прибавило ему популярности. а также позволило подружиться с еще одной звездой российской эстрады – Николаем Басковым.

Появлялся Сергей Яковенко и в гостях у Андрея Малахова на программе "Прямой эфир", посвященной беременности Эвелины Бледанс. Впрочем, сама она назвала его "хорошим и давним другом".

Некоторые предположили, что эффектный 26-летний актер выполняет роль своего рода дымовой завесы, скрывающей настоящего отца ребенка Эвелины Бледанс. Дескать. в действительности у артистки роман с предпринимателем Сергеем Демчевым.

В окружении пары подтвердили, что между ними были романтические чувства, однако отношения уже остались в прошлом. "Сергей и Эвелина расстались, этой пары больше нет", – подчеркнули близкие бывших влюбленных.

У Бледанс есть два сына от предыдущих мужей. Теперь она ждет третьего ребенка, одновременно разъезжая по гастролям и выступлениям. Вероятно, предполагают пользователи Сети, артистке приходится много работать, так как она не ждет материальной помощи от отца своего будущего ребенка.

Автор: Геннадий Куприянов13 октября 2018, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

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