Меньщиков из "Дома-2" отказался бороться за копию Ольги Бузовой

Степан Меньщиков, ставший известным на всю страну после участие в телепроекте "Дом-2", собирается вернуться на шоу ради новой возлюбленной. Впрочем, добиваться ее сердца он, кажется, не собирается.

Искра влюбленности промелькнула между Степаном Меньщиковым и Анастасией Ендальцевой на съемках нового клипа Ольги Бузовой. Причем новая любовь старожила "Дома-2" в тот момент как две капли воды была похожа на саму певицу.

Теперь Меньщиков задумался о возвращении на проект, однако не уверен, что готов бороться за сердце красотки в условиях жесткой конкуренции. "Добиваться ее я не буду. Если Настя найдет себе парня и будет с ним, тогда я не приду", – цитирует портал Dom2Life.ru Степана Меньщикова.

Перспектива вновь транслировать свою жизнь в прямом эфире на всю страну его, кажется, не воодушевляет. "Сам проект мне не нужен. Я просто хочу быть с ней", – подчеркнул бывший и, возможно, будущий участник телестройки. "Пока мы думаем, что нам делать. Конечно, она хочет, чтобы я к ней пришел", – добавил Меньщиков.

Впрочем, ярких слов любви для своей новой избранницы у него не нашлось. Более того, может сложиться впечатление, будто единственным плюсом для Меньщикова является тот факт, что девушка сама испытывает к нему интерес.

"Настя симпатичная… Мне нравится ее образ: такой легкой, кокетливой, незакомплексованной девушки. Но все же главный фактор – ее желание. Я вижу, как она смотрит, как ведёт себя рядом со мной… Уверен, что она что-то чувствует, – признался он.