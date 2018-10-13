Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности

Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассказом о том, как и где она заказывает себе сумочки. Пользователи Сети заподозрили, что перед ними банальная реклама.

Едва подписчики Анастасии Волочковой в Instagram прочитали про ее "любимый магазин" сумочек, как тут же заподозрили, что дело нечисто. Дескать, балерина продалась и занимается откровенной рекламой.

Кроме того, пользователей Сети смутила поза, в которой танцовщица показывала свои приобретения. Это был не фирменный шпагат Анастасии Волочковой, однако одну ногу она все же умудрилась отставить под не самым естественным углом.

Кроме того, балерина допустила досадную оплошность и написала "калачи" вместо "клатчи". Ну и вдобавок ко всему, желчные комментаторы обвинили сам магазин, который решила облагодетельствовать танцовщица, в том, что он торгует поддельными аксессуарами.

"Участники дома-2 более толковые товары рекламируют чем Анастасия.это сугубо мое мнение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",После калачей и настиной раскоряки на фото в дешманских тапках, даже незнаю что написать. Трезвейте, лечитесь, капайтесь", "Глядя на фото, не смогла Анастасию сперва в одно целое собрать)Эк ее раскорячило....", "Вау! Не представляю себе, чтобы заграницей публичный человек рекламировал подделки брэндов! За это посадить могут или как минимум огромный штраф! Этот ж как себя не уважать надо!? Ещё раз демонстрация полного отсутствия вкуса 😩", – сетовали комментаторы.