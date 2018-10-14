Пагубная зависимость ударила Меган Маркл под дых

Отец Меган Маркл Томас продолжает делиться с прессой сенсационными откровениями. Заявления мужчины могут серьезно навредить репутации дочери.



Пока Меган Маркл пытается стать своей в консервативном британском обществе, ее родственники изо всех стыл стараются подорвать репутацию герцогини.

Недавно отец бывшей актрисы обвинял ее в черствости и равнодушии. Теперь Томас Маркл заявил, что страдал от наркотической зависимости.

По словам отца герцогини Сассекской, тогда он работал в киноиндустрии, где подобные пристрастия считались нормой. "Многие принимали вещества, чтобы работать на протяжении долгого времени и не уставать. В этом нет ничего такого, ведь работать в шоу-бизнесе всегда было сложно", – рассказал он.

Стоит отметить, что, по словам Томаса Маркл, сейчас в его жизни нет места для запрещенных препаратов. Мужчина вынужден все чаще и чаще посещать врачей из-за конфликта с дочерью, передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что сестра Меган Маркл настаивала на встрече герцогини Сассекской с отцом Томасом, поскольку тот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг". Родственница герцогини посетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезными. По ее словам, журналисты только и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией, но никак не помогают в устройстве встречи родственников.

