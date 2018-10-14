"Уральские пельмени" посвятили задорную песню зверствам Кокорина и Мамаева

Скандальные похождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стали предметом для народного творчества. Поэт-песенник из "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников превратил надавний инцидент в злободневную сатиру.

Мясников опубликовал на с своем YouTube-канале злободневную песню, посвященную недавнему скандалу с футболистами Кокориным и Мамаевым. В новой работе шоумен высмеял избиения чиновника и водителя, после которых спортсменов упекли под стражу.

В песне в ироническом контексте упоминаются детали произошедшего. Поломанные стулья, раскуривание кальяна – все превратилось в хлесткие шутки. Видео за считанные часы стало вирусным, а название песни и вовсе покорило народ.

Творчество оценил ведущий Владимир Соловьев, назвав "Мамаево-кокорище" фразой дня. Кроме того, до этого на злободневную тему высказался и фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев накануне были арестованы Тверским судом столицы до 8 декабря. Ближайшие пару месяцев они проведут в спецблоке следственного изолятора "Бутырка".

8 октября буйная парочка участвовала сразу в двух потасовках в Москве. Они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Следствие полагает, что в драке участвовал и брат Александра Кокорина Кирилл. Однако молодой человек настаивает на том, что инициатором потасовки был чиновник. Якобы Пак обиделся на сравнение его с исполнителем известной песни "Гангнам стайл" и обматерил пьяных шутников.