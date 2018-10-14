Сраженного алкоголизмом Марьянова перед смертью подвергали жутким мучениям

Бывший пациент клиники, в которой прошли последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова, решился на откровение. Мужчина рассказала, через что прошел артист во время реабилитации и можно ли было спасти его жизнь.



По словам соседа Марьянова, порядки в заведении были очень жесткими. За проступки пациентам придумывали самые изощренные наказания.

В помещениях было душно из-за невозможности по-нормальному открывать окна. При этом покидать здание разрешалось лишь немногим.

Марьяноd находился в более выгодном положении, но это не особо облегчило его участь. Актеру предоставили отдельную палату, давали пользоваться ноутбуком и телефоном, но держали взаперти.

В последний день Марьянов пожаловался, что чувствует боли в спине, но персонал не отреагировал на ухудшение его состояния. Подумали, мол, пациент снова нашел повод покинуть клинику.

Позже стало понятно, что артисту очень плохо, но все свалили на приступ белой горячки. Еще через полчаса у Дмитрия уже не было пульса, передает сайт "Комсомольская правда".

Таким образом, последние дни жизни Марьянова прошли в адских мучениях. Однако если бы в час дня обратили внимание на его просьбы о помощи, человека можно было бы спасти, заявил сосед Дмитрия.

Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьянова сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.



