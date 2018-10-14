Бывшая избранница набросилась на Баскова из-за связи с Киркоровым
Басков порвал отношения с Софи на дружеской ноте. Тогда певец заявил, что Кальчева не хотела думать о замужестве.
Мэтр отечественной сцены до сих пор трепетно относится к бывшей девушке. При этом сама Софи не всегда отвечает ему взаимностью.
Так, недавно Софи призналась, что не все творческие потуги бывшего спутника вызывают у нее восторг. В частности, ей было неприятно видеть Николая в образе из клипа "Ибица". Девушка отметила, что участие Филиппа Киркорова в этом проекте также стало для нее неожиданностью, передает StarHit.
Телеведущий Дмитрий Киселев получил почетное место в рейтинге благодаря Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Журналист хлестко раскритиковал певцов, что привлекло к его персоне повышенное внимание.
Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев по статистике за сентябрь 2018 года оказался в пятерке самых цитируемых российских журналистов. Об этом сообщает компания "Медиалогия".
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