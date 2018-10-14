Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Воскресенье 14 октября
Лента новостей
17:28
Известного российского футболиста задержали пьяным за рулем
16:51
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир
14:34
Главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова срочно госпитализировали
14:27
Хабиб Нурмагомедов вызвал величайшего боксера современности на бой
10:17
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
10:00
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
18:00
Барановская не может отказаться от Аршавина
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 октября 2018 года
17:38
"Трезвая Россия" требует наказать избивших активистов продавцов алкоголя
17:15
Отец умершего от рака Хворостовского слепнет
16:46
Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности
16:41
Володин: Россия может выйти из Совета Европы
16:28
Меньщиков из "Дома-2" отказался бороться за копию Ольги Бузовой
16:09
"Это не была любовь с первого взгляда": жена рассказала о расставании с Пресняковым
16:02
Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
15:52
Когда откроется станция метро "Беломорская"
15:29
Неслыханный скандал: Кейт Миддлтон оголилась у церкви
14:51
После видео с "проституткой" Глушаков остался без денег
14:20
"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет
13:53
Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
13:25
"Я хочу сдохнуть": Участница "Дома-2" убита двуличным любовником
12:56
Анна Хилькевич стала жертвой мошенников
12:29
Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс
12:02
Шнурова обругали за судейство на шоу "Голос"
11:31
Кейт Миддлтон победила Меган Маркл в вечном противостоянии
10:55
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
10:21
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
10:00
Пассажирский самолет пропахал поле и врезался в лес под Москвой
21:58
Сенсационное признание Лондона по делу Скрипаля
21:51
Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
21:49
Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери
21:38
Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей
21:34
Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки
21:26
Стремительно лысеющая Борисова в шоке от диагноза
21:21
Уфимец нашел сумку с 47 тысячами рублей и вернул ее владельцу
21:20
Лукашенко накормил Путина картошкой
21:03
Матильда Шнурова покинула Петербург с шикарным мужчиной
21:03
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали пассажиры
20:56
Голодные иностранцы угнали машину у доставщика пиццы
20:52
Звезда "Дома-2" втянула Зайцева в омерзительный гей-скандал
20:39
Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу
20:28
Во время выступления Путина произошло ЧП
20:27
Легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину-пешехода
20:22
Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
20:11
"Черный куст просвечивает": полуголая Королева вызвала оторопь
19:48
Мама Ларисы Гузеевой умерла после долгой болезни
19:47
Известная российская актриса скончалась в 93 года
19:27
В России рухнули цены на iPhone
19:12
На Урале под мостом найден труп мужчины
18:53
Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" экстренно госпитализирована
18:23
Престарелая жена закатила Макрону дикий скандал с оскорблениями
18:16
Порошенко грезит о войне с Россией
18:14
Самолет со 110 пассажирами экстренно сел в Сургуте
17:56
Работница обокрала "Почту России" на 400 тысяч рублей
17:53
Обкуренный кобель вылизал Успенскую
17:39
Меланья Трамп взорвалась из-за измен супруга
17:31
Три фуры разбились в лепешку под Нижним Новгородом
17:19
Единороссы проверили мероприятия для детей в регионах
17:15
Русский след: у Порошенко украли американские побрякушки
17:10
Какой будет погода на Новый год
17:09
11-летнюю девочку погрыз бездомный пес
17:07
На беременную телеведущую наехала машина
16:37
Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"
16:35
Шикарный подарок: Крымский мост передан Украине
16:33
Гонимый всеми "Дом-2" постигла незавидная участь
16:29
Степаненко вынудила Петросяна пойти на грубые меры
16:28
Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма
16:02
США стягивают войска к границам России
15:49
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
15:39
Эдгард Запашный сообщил о подлом сговоре с известной певицей
15:32
У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник
15:27
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко
15:26
Мажор выбросил в окно зарплату петербуржца (видео)
15:24
"Я боялась высказывать свое мнение вслух": откровенное признание Ольги Серябкиной
15:08
Как мочалка: Борисову изуродовали на "Модном приговоре"
14:49
Выбравший деньги участник "Замуж за Бузову" раскрыл победителя шоу
14:45
Жена Мамаева пропала после угроз
14:41
В России уничтожили 500 килограммов опасных суши и роллов
14:35
Рогозин рассказал о судьбе экипажа аварийного "Союза"
14:15
Похудевшая Ирина Дубцова лишилась ноги
14:09
Медкластер в Сколково принял первых пациентов
14:09
"Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой
14:06
Министр лишилась работы после скандального совета
13:52
В Петербурге из-за женщины устроили поножовщину
13:48
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
13:26
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
13:21
Путин щелкнул по носу строптивого Лукашенко
13:14
Тяжелобольная Хлебникова вернулась на место жуткой смерти мужа
13:09
Выявить рак на ранней стадии поможет вода
12:58
Волочкова потеребила мохнатую киску
12:53
Собутыльник ограбил жителя Подмосковья на миллион
12:42
Известная певица шокировала "голым" фото
12:30
"Прощай, моя любовь": дочь Гузеевой испугала народ сообщением
12:22
Впал в агонию: избитому Порошенко осталось недолго
12:08
Призрак кота выгоняет хозяина из дома (видео)
11:57
Магазин для бедных соблазнил Пугачеву скидками пенсионерам с детьми
11:55
Пользу пива доказали научно
11:46
Объявлены причины аварии ракеты "Союз"
11:35
Из музея в Петербурге украли экспонат
11:33
Совет на выходные
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
Стремительно лысеющая Борисова в шоке от диагноза
Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года

Алексей Панин. Кадр: YouTube.com
Конец минувшей недели оказался насыщенным на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru
прочитано 2134 раза

"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью 

Эпатажный актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала. Однако на этот раз поступком артиста заинтересовалась полиция.

Алексей Панин. Фото: GLOBAL look press/Natalia Shakhanova

Панин выложил в своем Instagram видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова. Съемки была произведена из салона автомобиля.

Пагубная зависимость ударила Меган Маркл под дых

Отец Меган Маркл Томас продолжает делиться с прессой сенсационными откровениями. Заявления мужчины могут серьезно навредить репутации дочери.

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/PPE/face to face

Пока Меган Маркл пытается стать своей в консервативном британском обществе, ее родственники изо всех стыл стараются подорвать репутацию герцогини.

Недавно отец бывшей актрисы обвинял ее в черствости и равнодушии. Теперь Томас Маркл заявил, что страдал от наркотической зависимости.

Сраженного алкоголизмом Марьянова перед смертью подвергали жутким мучениям 

Бывший пациент клиники, в которой прошли последние дни жизни актера Дмитрия Марьянова, решился на откровение. Мужчина рассказала, через что прошел артист во время реабилитации и можно ли было спасти его жизнь.

Дмитрий Марьянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

По словам соседа Марьянова, порядки в заведении были очень жесткими. За проступки пациентам придумывали самые изощренные наказания.

Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов 

Михаил Евдокимов больше запомнился своими монологами про идущего из бани мужика с красной мордой, чем каким-то знаковыми решениями на посту губернатора Алтайского края.

Михаил Евдокимов. Фото: GLOBAL LOOK press

Во власти он побыл совсем немного, не успев наладить отношения с ее представителями на местах. А в истории с его трагической гибелью до сих пор не поставлена точка.

Объявившаяся любовница в подробностях рассказала об интиме с Серовым

Вышедшая из тени телеведущая Лариса Сладкова поведала об отношениях с певцом Александром Серовым. Она не постеснялась поделиться личными подробностями о связи с мэтром отечественной сцены.

Александр Серов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Выяснилось, что эффектная блондинка уже давно встречается с Серовым. "Меня однажды пригласили на одно мероприятие, где должны были собраться многие знаменитости. <...> На самом мероприятии мне подарили много букетов, и в одном из них я нашла карточку с телефонным номером Серова", – рассказала дивы в эфире программы "Выход в люди".

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!

14 октября 2018, 19:33

комментарии

Политика

Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией
США стягивают войска к границам России
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко

Шоу-бизнес

"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Готова рожать одного за другим: Боярская откровенно о беременности
Глюк’oZа показала пышные бедра Паулины Андреевой

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью

Поступком актера заинтересовалась полиция
Шоу-бизнес

Объявившаяся любовница в подробностях рассказала об интиме с Серовым

Телеведущая рассказала о страсти с певцом
Шоу-бизнес

Разводящегося с женой Глушакова собирают в тюрьму после скандала с "проституткой"

Адвокат супруги спортсмена сделал заявление

Шоу-бизнес

Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой

Юморист Тимур Батрудинов рассказал о том, почему певице сложно найти себе любовь

Гороскоп

Барановская не может отказаться от Аршавина
Совет на выходные
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали

Фоторепортажи

Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Спорт

Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Регионы

Министр лишилась работы после скандального совета
Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru