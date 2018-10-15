"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
"Кто распускает эти сплетни? – сделала официальное заявление Степаненко. – Ничего подобного! С самочувствием у меня все в порядке. Готовлюсь к следующим концертам, молюсь".
Особенно огорчает артистку, что народ думает, будто она и правда смертельно больна: это негативно сказывается на репутации. Говорить о "болезни" стали после того, как она не вышла на сцену Брянской филармонии с программой "Веселая и красивая. Ее руководство, напоминает StarHit, заявило, что концерт не состоится из-за болезни артистки, и вернуло деньги за билеты.
По мнению официального представителя Евгения Петросяна Сергея Лаврова, Елена Степаненко не стала бы отменять концерты ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Он склонен верить информации о серьезной болезни королевы юмора.
Напомним, Елена Степаненко сбросила 46 килограммов и произвела фурор. Артистка объяснила, как ей удалось избавиться от лишнего веса. Елена питается шесть раз в день маленькими порциями и пьет два литра воды. Многочисленные поклонники, увидев снимки исхудавшей Степаненко, высказали предположение, что она тяжело переживает развод и дележку многомиллионного имущества с Петросяном, поэтому и спала с лица.
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