Как живет Наталья Негода из "Маленькой Веры"

Премьера фильма "Маленькая Вера" состоялась в 1988 году, и тогда его посмотрели почти 55 миллионов человек. Зрители штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть откровенную постельную сцену, аналогов которой просто не было в советском кино.



Андрей Малахов признался, что бегал на тот нашумевший фильм три раза. И, разумеется, купил журнал "Советский экран", на обложке которого была фотография исполнительницы главной роли – Натальи Негоды. Спустя 30 лет Малахов лично встретился со своим кумиром в студии программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия".

"Наталья стала первой советской актрисой, попавшей на обложку американского Playboy (она там снялась, посоветовавшись с режиссером фильма Василием Пичулом, поскольку оба решили, что без этой обложки фильм не имел бы успеха в американском прокате. – Прим. ред.), – рассказал Малахов о памятной встрече. – Но выпуски "Советского экрана" были для нее важнее".

Она развеяла слух, что перебралась на ПМЖ в США. Отметила, что очень благодарна своей маме Тамаре Павлюченко – режиссеру таких детских программ, как "Будильник", "До 16 и старше", "Спокойной ночи, малыши!" "А еще Наталья рассказывает, что по утрам с чашечкой кофе любит смотреть в окно московской квартиры, откуда открывается замечательный вид на футбольное поле", – заверил Малахов.

Негода, как пишет журнал StarHit, о роде занятий предпочла не распространяться. Она лишь пошутила, что всегда была немного Обломовым, скорее всего, имея в виду, что не гналась за славой и карьерой. Звезда редко выходит в свет и игнорирует вопросы о личной жизни. Однако невероятная популярность от "Маленькой Веры" никуда не исчезла – Наталью до сих пор узнают на улице.