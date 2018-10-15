Красавчик Лазарев спел в гей-клубе

Певец c удовольствием выступает в заведениях для лиц с нетрадиционной ориентацией. Горячие парни его очень любят и всегда тепло приветствуют.

О выступлениях в гей-клубах Сергей Лазарев предпочитает умалчивать, не вписывая их в свои афиши на официальном сайте. Оно и понятно – в стране воинствующей гомофобии лишний раз лучше не "светиться". Однако поет он там довольно часто.

Например, в 2014-м развлекал посетителей столичного ночного заведения Boyz. Билет на шоу Лазарева в эту ночь был совершенно бесплатным для всех молодых людей, пришедших в клуб. А вот девушкам за вход надо было отдать четыре тысячи рублей, согласно особым условиям посещения заведения.

В 2015-м, когда Лазарева делегировали на "Евровидение", он выступил в главном московском гей-клубе "Центральная станция" с концертом, на котором попросил поддержать его на европейском конкурсе песни. Дело в том, что европейская пресса раскручивала Сережу как "дружелюбного к геям". Возможно, они сыграли немалую роль в зрительском голосовании, победителем которого стал Сергей. Спустя год он вернулся в тот же клуб, вероятно, чтобы сказать спасибо за поддержку.

Парни всегда тепло принимают Лазарева, которого считают сексуальными красавчиком. Поэтому, конечно, были рады, узнав, что в конце сентября 2017-го Сережа снова будет радовать их своим голосом и хитами. Зал был, что называется, под завязку. И артист не подвел! Под его пение многие парни держались за руки и целовались, показывая, что их сердца бьются в унисон с Сережиным. Все вынули телефоны и снимали выступление талантливого певца.

Среди других артистов, которые не отказываются от концертов в гей-клубах, можно назвать Эдиту Пьеху, Лолиту, Ирину Дубцову, Валерию, Ольгу Бузову.