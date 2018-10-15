Перекроенная старушка-жена застала Солнцева с молодой теткой и бросила

Вся страна следит за отношениями женоподобного фрика Гогена Солнцева и его престарелой, но молодящейся жены. Оказалось, в семье кипят мексиканские страсти!

37-летний шоумен выложил в соцсеть снимок со своей родной тетей Светланой Черепановой. И пояснил, что уже немолодая молодая жена Екатерина Терешкович с ней не ладит. "С утра день был нелегкий, – чуть не плачет Солнцев. – Катерина у нас – человек сложный. Когда припрет, хочет побыть в одиночестве (до сих пор не знаю, что с ней). Она куда-то ретировалась, когда узнала, что Светлана собирается приехать... Ну а вечером появилась Света, разрядила обстановку, повеселила меня, хотя Катя до сих пор не может с ней помириться".

"Ну что ж, моя дорогая жена, это твое дело! – топнул отпедикюренной ножкой Гоген. – А всем желаю того, чтобы ближайшие родственники никогда не ругались и всегда жили в ладу".

"Катя в новом образе и ей надо привыкнуть к нему, у нее сейчас перемена внутри. А тетка у тебя классная, так что Кате надо время ) – это обострение осенние", "Катюша стала красоткой. Но одновременно из нормальной женщины стала злобной ведьмой. Просто метаморфозы", "Если это не постановка , то психиатрия с выраженными извращениями по типу геронтофилии... Таких не держат вне психушки . А если они на свободе -то просто ради хайпа все это . Хоть чем , но прославиться", "Почему ты не знаешь где твоя жена? Но с удовольствием сидишь с другой теткой? Ты в первую очередь должен найти ее, привести домой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали сердобольные люди рассказ Гогена.

Как выяснили журналисты, недопонимание между Гогеном и Екатериной началось после заявлений последней о желании усовершенствовать внешность. Позже Солнцев пожаловался на изменения в личной жизни после пластики жены. Мол, она перестала готовить и ухаживать за ним. "Секса стало меньше в нашей жизни", – пожаловался Гоген. Он также отметил, что после операции 63-летняя супруга отказывается заводить детей и теперь думает только об очередных внешних изменениях.