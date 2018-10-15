Объявившаяся жена пригрозила Тарасову тюрьмой

В очередной скандал с футболистами угодил Дмитрий Тарасов. Как оказалось, игрок "Локомотива" задолжал более 15 миллионов рублей по алиментам, и теперь ему грозят тюрьма и лишение родительских прав.

Адвокат первой жены Дмитрия Тарасова Оксаны сообщил, что тот на протяжении шести лет уклоняется от выплаты алиментов. Футболист задолжал более 15 миллионов рублей.

"23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей", – сказал журналистам Сергей Жорин.

Как поведал адвокат, исполнительный лист был отправлен в футбольный клуб "Локомотив", за который играет спортсмен, однако там отказались гасить задолженность, сославшись на финансовые трудности. В свою очередь Дмитрий Тарасов, получив претензию, обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и перерасчете долга.

Адвокат бывшей жены футболиста намерен принудительно взыскать задолженность, поэтому прибег к помощи судебных приставов. А еще Жорин не исключил, что Тарасову могут запретить покидать Россию. Также в отношении его могут возбудить уголовное дело и лишить родительских прав, передает ТАСС.

Напомним, первая жена Дмитрия Тарасова, мать его старшей дочери Ангелины, подала на развод летом 2011 года. Тогда в СМИ появилась информация о том, что футболист проводит время со звездой скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольгой Бузовой. Оксана подала в суд иск о разводе, в котором просила взыскать в ее пользу долю в совместно нажитом имуществе в размере более 20 миллионов рублей и на алименты.