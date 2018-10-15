Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова – самая стильная и красивая из российских чиновников. При этом кажется нереальным, что у нее нет стилистов, парикмахеров, визажистов. Она одевается и красится сама, но всегда с большим вкусом. На юбилейном вечере телеканала НТВ корреспондент Dni.Ru поспешил приложиться к ручке дипломата.

У Марии Захаровой очень насыщенная жизнь – брифинги, пресс-конференции, встречи. Большую часть времени она проводит вне дома, отстаивая интересы России на внешнеполитическом поприще, поэтому все необходимое всегда должно быть под рукой.

"Моя дамская сумочка на самом деле очень больше и сильно напоминает бездонный ридикюль Мэри Поппинс (сказочная няня, как известно, достала из своей "ковровой" сумки белый накрахмаленный фартук, большой желтый кусок мыла, зубную щетку, пачку заколок, пузырек духов, маленький складной стульчик, коробку сладких пилюль от горла, семь байковых ночных рубашек, четыре простых, пару туфель на высоких каблуках, коробку домино, две банные шапочки, альбом открыток, раскладушку и одеяло с пуховой периной. – Прим. ред.), – потрясла Мария. – Там есть все – от телефонов, зарядок, проводов, косметики, таблеток от головной боли, таблеток для горла, капель для глаз, для носа, заколок и маленьких сувенирчиков до файлов, бумаг, графиков".

При этом сумок в коллекции у Марии немного – гораздо больше обуви. Да и ту она носит подолгу – пока замша не затрется окончательно или каблук не сломается. "Гардеробной у меня нет, – призналась Захарова, – вещи храню в обычных шкафах".

На 25-летие НТВ она пришла в алом платье от российского дома моды "Акимбо", который выпускает дизайнерскую одежду в неоклассическом стиле для истинных леди. "Я попросила их придумать мне что-то со стойкой и ярко выраженной линией плеча, – пояснила Захарова. – И они, спустя пару недель, воодушевившись моим рассказом, сделали такое платье. У них все вещи стоят от полутора до пяти тысяч рублей, поэтому я особо не потратилась".