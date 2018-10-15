"Как бомжи на базаре": непромытую Волочкову распекли за беспорядочные половые связи

"Смешалось все. Кони, люди, беспорядочные половые связи, алкоголизм, святые отцы, кальяны, утки, пуанты, немытые волосы. А ведь когда-то Анастасия была красавицей. Но пропила все. Печаль", – такой комментарий оставил под очередным постом некогда прославленной балерины один из фанатов. И его досаду можно понять.



"Отмечаем триумфальный концерт Миши Борисовского в Самаре. У меня дома делимся впечатлениями. А я счастлива, что этот профессионал является и звукорежиссером наших шоу, а также участником нового, которое мы создаем!" – рассказала Волочкова о совместной с вокалистом и звукорежиссером фотографии.

Но поклонники балерины, как водится, стали изливать тонны яда и желчи – они снова раскритиковали ее. Во-первых, народ не оценил внешний вид: "Вы умничка и красавица, но почему так одеваетесь? Я такие лосины даже дома не ношу", "Все бы ничего, но, Настя, просто помойте голову, и все!", "Волочкова какая-то непромытая, аж противно".

К тому же люди почему-то упорно думают, что Волочкова любит выпить. "Водочкова Настасья, хватит бухать", "Нельзя сегодня пить – грех! Праздник Покрова!", "Че-то оба уже поплыли. Настя, сначала фотографируйтесь, а потом уже пейте", "Взгляд исподлобья – рюриковна пьяна-с", "Шары стеклянные у обоих", "Старый собутыльник появился! Скоро фото из бани появятся!", "Глаза стеклянные, и нет бы спать пойти, так нет, надо опозорится в соцсетях", "Бросайте пить! Алкоголь еще ни кого более счастливым не сделал (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – юродствуют подписчики.

Ну и, конечно, досталось на орехи спутнику Насти. "А может Вам его замуж взять? Он же один живет в заброшенной квартире, где Вы однажды его навещали с похмелья", "Ну что за манеры? Повисла на нем как гопница!", "Вы на этом фото как бомжи на базаре смотритесь", – заметили злые пользователи.