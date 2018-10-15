Муж Бородиной ужаснул кадром покалеченной собакой дочери

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил свежую фотографию их маленькой дочери Теоны. Дагестанский бизнесмен рассказал, что девочка прыгнула на собаку, и теперь у малышки раны на лице.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Курбан Омаров регулярно делится с многочисленными подписчиками идиллическими семейными фотографиями. Однако свежий снимок его маленькой дочери Теоны всерьез обеспокоил поклонников. Девочка запечатлена с ранами на лице.

Как сообщил в подписи к фото Курбан, малышка прыгнула на их собаку. "Мало не показалось", – заключил Омаров. Подписчики поделились своими впечатлениями от просмотра фотографии. "Малышке выздоровления, надеюсь пес не наказан))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой какой ужас(", "Бедолага малышка", "Бедненькая малышка, скорей бы зажило!!!!", "Малышка маленькая... ну как же так.....", "Бедняжка☺ну никак без разбитых носов детство не проходит", "Кошмар", – высказались поклонники.

Отметим, что не промолчала о травме Теоны и сама Ксения Бородина. На своей страничке в той же социальной сети телеведущая опубликовала фотографию дочери и подписала ее так: "Поцарапанный нос🙈 за грибами ходили, улов отличный 🤤👍". По всей видимости, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" убеждена, что ничего страшного с младшей наследницей не случилось.

К слову, ранее к медикам обратился Курбан Омаров. Врачи диагностировали у супруга Ксении Бородиной грыжу позвоночника. Однако дагестанский бизнесмен отказался от операции, понадеявшись на физиотерапию.