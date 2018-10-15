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Жасмин не находит себе места из-за болезни сына

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
У певицы трое детей – 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита и двухлетний Мирон – от второго. Но судьба наследников тревожит певицу.
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"Я очень переживаю, когда младший сын Мирон бегает и прыгает, – вздыхает Жасмин, – он очень шустрый. Также волнуюсь, когда пытается открывать дверцы, ящики – вдруг пальчики прищемит".

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 Сара Львовна Жасмин (Манахимова)

Сара Львовна Жасмин (Манахимова) Певица

Но больше всего певица страдает, когда ее ребенок болеет. "Места себе не нахожу, если температурит, кашляет или плохо кушает. Последнее бывает довольно часто – приходится часами уговаривать съесть ложечку супа или каши", – пояснила артистка.

Болезни и капризы младшего сына звезду огорчают. Зато со старшим она и горя не знает. "Он может без повода подарить цветы или заглянуть утром в мою комнату и предложить: "Давай вместе позавтракаем, поговорим". В такие моменты понимаю: мы не просто мама и сын, а близкие друзья, – рассказала Жасмин. – Но при этом существуют и границы. Например, для Миши есть правило – по будням возвращаться домой не поздно. Даже не из соображений тотального контроля, а только чтобы высыпался. И занимался на свежую голову. Вообще, толковый парень – подрабатывает в компании своего отца".

Что же касается младшей дочери, то Жасмин пока – тьфу-тьфу! – не может нарадоваться на нее. "Маргарита в следующем году пойдет в первый класс, поэтому уже ходит в подготовительную группу. Она умеет хорошо писать и читать. Два раза в неделю занимается в Школе имени Гнесиных – сольфеджио, хор, пение. Плюс к этому гимнастика, танцы в студии "Тодес". У Марго расписаны все дни, кроме воскресенья", – цитирует артистку журнал StarHit.

Автор: Иван Губкин15 октября 2018, 21:48
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