Жасмин не находит себе места из-за болезни сына

У певицы трое детей – 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита и двухлетний Мирон – от второго. Но судьба наследников тревожит певицу.

"Я очень переживаю, когда младший сын Мирон бегает и прыгает, – вздыхает Жасмин, – он очень шустрый. Также волнуюсь, когда пытается открывать дверцы, ящики – вдруг пальчики прищемит".

Но больше всего певица страдает, когда ее ребенок болеет. "Места себе не нахожу, если температурит, кашляет или плохо кушает. Последнее бывает довольно часто – приходится часами уговаривать съесть ложечку супа или каши", – пояснила артистка.

Болезни и капризы младшего сына звезду огорчают. Зато со старшим она и горя не знает. "Он может без повода подарить цветы или заглянуть утром в мою комнату и предложить: "Давай вместе позавтракаем, поговорим". В такие моменты понимаю: мы не просто мама и сын, а близкие друзья, – рассказала Жасмин. – Но при этом существуют и границы. Например, для Миши есть правило – по будням возвращаться домой не поздно. Даже не из соображений тотального контроля, а только чтобы высыпался. И занимался на свежую голову. Вообще, толковый парень – подрабатывает в компании своего отца".

Что же касается младшей дочери, то Жасмин пока – тьфу-тьфу! – не может нарадоваться на нее. "Маргарита в следующем году пойдет в первый класс, поэтому уже ходит в подготовительную группу. Она умеет хорошо писать и читать. Два раза в неделю занимается в Школе имени Гнесиных – сольфеджио, хор, пение. Плюс к этому гимнастика, танцы в студии "Тодес". У Марго расписаны все дни, кроме воскресенья", – цитирует артистку журнал StarHit.