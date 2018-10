Подробности беременности Меган Маркл

Радостная новость появилась через несколько часов после прибытия принца Гарри и Меган Маркл в Австралию в рамках королевского турне.

"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – написал Кенсингтонский дворец.

Известно, что Меган рассказала об этом Елизавете II и другим членам королевской семьи во время свадьбы принцессы Евгении, которая состоялась в прошлую пятницу. Мать Маркл, Дория Рагланд, "очень обрадовалась", когда узнала эту новость, и теперь с нетерпением ждет рождения первого внука. Недавно СМИ сообщили, что Рагланд планирует переехать в Лондон из Соединенных Штатов, чтобы помогать паре следить за ребенком. Меган не хочет нанимать няню и доверит воспитание малыша только своей матери.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

Слухи о том, что герцогиня ожидает ребенка, появились еще в прошлую пятницу, когда были опубликованы первые фотографии со свадьбы принцессы Евгении и Джона Бруксбэнка. Многие пользователи Twitter написали, что наряд герцогини свидетельствует о ее беременности и скоро прозвучит официальное объявление.

Напомним, что Меган Маркл выбрала свободное темно-синее пальто от Givenchy и шляпку от дизайнера Ноэля Стюарта. Такой закрытый образ явно отличается от предыдущих нарядов Маркл. На все важные мероприятия она предпочитала надевать элегантные приталенные платья.

Один из пользователей Twitter написал: "Выбор такого наряда подсказывает мне, что Меган беременна и скрывает живот. Он очень консервативный". Другой пользователь тоже поделился своими догадками: "У меня такое чувство, что Меган беременна. Она вся светится, и ее лицо выглядит полнее. Не могу дождаться объявления". Третий был абсолютно уверен в беременности герцогини: "Меган Маркл точно беременна. Интуиция не обманывает меня. Это длинное пальто вызывает подозрения".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже поздравила пару на своей официальной странице в Twitter: "От всей души поздравляю герцога и герцогиню Сассекских в связи со счастливой новостью о том, что они ожидают ребенка следующей весной. Желаю им всего наилучшего".

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they are expecting a baby in the Spring. Wishing them all the best. https://t.co/nnneVi8rBO