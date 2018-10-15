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Шоу-бизнес

Подробности беременности Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появления первенца весной следующего года, сообщила в этот понедельник пресс-служба Кенсингтонского дворца. Ребенок станет седьмым в очереди на трон.
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Радостная новость появилась через несколько часов после прибытия принца Гарри и Меган Маркл в Австралию в рамках королевского турне. 

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"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – написал Кенсингтонский дворец.

Известно, что Меган рассказала об этом Елизавете II и другим членам королевской семьи во время свадьбы принцессы Евгении, которая состоялась в прошлую пятницу. Мать Маркл, Дория Рагланд, "очень обрадовалась", когда узнала эту новость, и теперь с нетерпением ждет рождения первого внука. Недавно СМИ сообщили, что Рагланд планирует переехать в Лондон из Соединенных Штатов, чтобы помогать паре следить за ребенком. Меган не хочет нанимать няню и доверит воспитание малыша только своей матери.


Слухи о том, что герцогиня ожидает ребенка, появились еще в прошлую пятницу, когда были опубликованы первые фотографии со свадьбы принцессы Евгении и Джона Бруксбэнка. Многие пользователи Twitter написали, что наряд герцогини свидетельствует о ее беременности и скоро прозвучит официальное объявление.

Напомним, что Меган Маркл выбрала свободное темно-синее пальто от Givenchy и шляпку от дизайнера Ноэля Стюарта. Такой закрытый образ явно отличается от предыдущих нарядов Маркл. На все важные мероприятия она предпочитала надевать элегантные приталенные платья.

Один из пользователей Twitter написал: "Выбор такого наряда подсказывает мне, что Меган беременна и скрывает живот. Он очень консервативный". Другой пользователь тоже поделился своими догадками: "У меня такое чувство, что Меган беременна. Она вся светится, и ее лицо выглядит полнее. Не могу дождаться объявления". Третий был абсолютно уверен в беременности герцогини: "Меган Маркл точно беременна. Интуиция не обманывает меня. Это длинное пальто вызывает подозрения".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже поздравила пару на своей официальной странице в Twitter: "От всей души поздравляю герцога и герцогиню Сассекских в связи со счастливой новостью о том, что они ожидают ребенка следующей весной. Желаю им всего наилучшего".

Принц Гарри и Меган Маркл до этого не раз признавались, что мечтают о ребенке. Они являются крестными родителями детей своих друзей и поддерживают благотворительные фонды, которые улучшают жизнь детей по всему миру.

Сразу после объявления о помолвке в ноябре 2017 года Гарри рассказал "Би-би-си", что хочет ребенка: "Знаете, всему свое время. Надеюсь, что у нас появятся дети в ближайшем будущем".

В интервью в 2016 году Меган Маркл сказала: "Я очень мечтаю о создании семьи и рождении ребенка, но должно пройти время". Во время поездки в Белфаст за пару месяцев до свадьбы она отметила, что ей показали множество детских продуктов. "Я уверена, что наступит момент, когда нам все это понадобится", – в шутку ответила Маркл. 

Во время поездки Гарри и Меган в Дублин в июле этого года одна из поклонниц обратилась к принцу: "У моего мужа тоже рыжие волосы, и он подарил мне пять детей. Когда вы с Меган собираетесь завести своих?" Гарри рассмеялся и сказал, что "пять детей – это очень много".

На свадебной церемонии принцессы Евгении, состоявшейся в пятницу на прошлой неделе, у пары был опыт общения с маленькими племянниками – детьми Уильяма и Кейт. "Они хотели увидеть свою семью, в том числе детей, и побыть всем вместе, – поделилась подруга Маркл Дэниэль Мартин в интервью журналу People, – и потому когда пришло время сделать фото, все было легко, гармонично и весело. Гарри много играл с детьми".

Напомним, что Гарри и Меган познакомились в июле 2016-го на свидании вслепую и официально объявили о своих отношениях в октябре того же года. Свадьба состоялась 19 мая этого года.

15 октября 2018, 13:50
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