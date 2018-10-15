Покойница зовет: сестричка готовится уйти вслед за умершей звездой "Дома-2"

С момента трагической смерти звезды "Дома-2" Полины Лобановой минуло три месяца. Но ее сестра Василиса все не может прийти в себя. Ей кажется, что она вскоре уйдет вслед за прославившейся на всю страну родственницей.



"На данный момент все мои мысли, каждую секундочку о Полиночке, – плачет Василиса. – Я опять реву, мысли о ней. Слушаю ее любимые песни, иногда в зеркале вижу на себе ее манеры… Знаете, я не успокоюсь, пока мне не скажут, что виновные наказаны или, Василиса, прости, уже ничего нельзя сделать! Но то, что я вчера испытала в Следственном комитете, это не передать словами… К сожалению, было так безобразно…"

Сейчас Василиса боится, что вскоре тоже окажется в гробу, и тогда уже фотографировать будут ее саму. "Меня саму не оставляют мысли о том, что меня скоро не станет, так как меня мучают ежедневные приступы с разгоном сердца, в эти моменты становится страшно", – написала она в своем блоге в социальной сети.

Возможно, это сестричка зовет ее, свою кровиночку и родную душу. Дело в том, что Василиса и Полина уже в раннем возрасте лишились родителей и привыкли надеяться только друг на друга. Теперь Василиса осталась одна, поэтому, по ее словам, ее не покидает чувство, что скоро она тоже умрет. Она боится, что вскоре тоже окажется в гробу.

Напомним, что пока Полину не похоронили, Василиса устроила ей гламурную фотосессию в гробу. Сестра, надо отдать должное, сняла покойницу очень эффектно, словно всю жизнь фотографировала траурные мероприятия. Звезду "Дома-2" еще не закопали, а сестра уже опубликовала этот снимок из гроба. И тут же посыпались лайки, репосты, смайлики. Народ с упоением рассматривал мертвую красавицу, которая не так давно позировала в фривольных призывных позах – и тоже очень любила соцсети...

Полину Лобанову нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы. Накануне, как выяснило следствие, звезда "Дома-2" расслаблялась в ночном клубе. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Поэтому сразу возникла версия о передозировке запрещенными веществами. Хотя в итоге причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

