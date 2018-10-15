Сообщение о смерти Шуры потрясло россиян

Новость о том, что певец скончался, провисела в "Яндексе" меньше суток. Но успела переполошить и потрясти россиян. Певец был вынужден появиться перед публикой, чтобы пресечь слухи.

"Что за *** (ерунда. – Прим. ред.) очередная, теперь уже от #яндекс, вчера вечером телефон разрывался как у меня, так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется, не дождетесь. Спасибо за "заботу" и "своевременное" оповещение!" – написал на своей странице сам певец.

Его директор Павел Депершмидт тоже заявил, что звонки с сообщениями о смерти Шуры стали раздаваться еще вечером и ввели его в шоковое состояние. "Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой", – уверяет директор исполнителя. После того как все выяснилось, поклонники певца начали требовать от "Яндекса" убрать неверную информацию.

"Но убрали, я так понял, буквально только час назад", – пояснил Павел Депершмидт. Он, к слову, не знает, кто сделал этот информационный вброс, напугавший многих. Сейчас директор, как сообщает телеканал "360", обсуждает с адвокатом дальнейшие действия. При этом юрист тоже ночью обращался в техподдержку поисковика с требованием, чтобы информацию о смерти Шуры убрали.

Напомним, три года певец сидел на запрещенных препаратах. Его откачивали, но вскоре все возвращалось на круги своя. И однажды после неудачной инъекции, с помощью которой артиста пытались вывести из критического состояния, у него отнялась рука. "Мы ехали в такси, и я увидела, как у Саши изменилось лицо, выпал язык и повисла рука. Я поняла, что ему срочно нужна медицинская помощь", – рассказала бывший директор артиста