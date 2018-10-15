Отчаявшаяся Седокова объявила голодовку

Анна Седокова сильно поправилась. Из-за любви к еде певица перестала влезать в свои наряды.



В личном Instagram артистка призналась поклонникам, что обожает мучное. Она за обе щеки уплетает спагетти, пельмешки, булочки. Ей сложно отказываться от любимых блюд.

Несмотря на обилие углеводов в рационе, ей удавалось сохранять стройность. Седокова сжигала лишние калории с помощью физических нагрузок. Однако в последнее время этот метод перестал действовать.

"Решив приобрести домой весы, моя жизнь неделю назад кардинально изменилась. На экране была показана цифра на 6 кг больше той, от которой я собиралась худеть 🤨 Моя жизнерадостность кричала "что ты дурочка , не в этом же счастье , тебя и такой любят". Третьи джинсы, в которые я не вошла, быстро заглушили их ор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – посетовала артистка.

Отчаявшаяся Анна решила, что необходимо срочно принимать меры. Бороться за стройность она решила с помощью строгой диеты.

"Итак, сегодня у меня важный день. Впервые в своей жизни, я попробую провести его без мучного и без сахара 😫😫 Еще, я решила провести один день полностью голодая, 24 часа, но, как вы думаете, я справлюсь?" – спросила Седокова у фолловеров.

Поклонники восприняли идею Анны полностью лишить себя пищи на сутки негативно. Они принялись отговаривать любимицу от опасной для здоровья диеты.

"Не нужно голодать. Не знаю как вам, но мне очень тошнило под вечер, плохо было и я пошла варить гречку. Лучше под контролем или советом врача", "Анечка,пожалуйста,не делай это,это просто дурость. От того,что ты себя ограничиваешь лучше не станет просто потом еще больше скушаешь ,поверь,я это на себе испытала ,но и не только❤️❤️❤️❤️", "Я бы не советовала сразу от всего отказаться. Лучшие начать с уменьшения количества потребляемых углеводов. Для начала отказаться от 30% потребляемого мучного, так 2е недели, затем 2е недели сократить на 50% и когда уже выработается привычка, сократить 70%. Полностью я бы не советовала отказываться", – писали поклонницы Анне.