Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи

В жизни Ольги Серябкиной грядут большие перемены. Артистка собирается заняться сольной карьерой.



Недавно Серябкина повергла поклонников в шок. Она заявила, что бросает группу SEREBRO, чтобы заниматься собственными проектами.

Теперь перед звездой стоит очень трудная задача, перестать ассоциироваться с герл-бендом. Для начала Ольга решила поменять имя аккаунта в Instagram -“serebro_official” на что-нибудь новенькое. Запомощью она обратилась к верным фанатам все в том же микроблоге.

“Спрашиваете буду ли я менять имя аккаунта... Да, 100%. Но тут такое дело – профиль molly уже занят. Покидайте варианты красивых ников. Буду выбирать самый крутой”, – написала артистка.

Сообщение звезда сопроводила пикантным снимком. На фото Ольга запечатлена позирующей на крыше здания в темное время суток. Она облачена в черное платье с декольте до пупа.

Напомним, что творческий путь Ольги Серябкиной начался, когда она пришла в SEREBRO в 2006 году, практически одновременно с Еленой Темниковой. Если сначала Серябкина была в тени Темниковой, то после "Евровидения-2007" ее популярность значительно выросла. Важную роль в этом сыграл тот факт, что она единственная из всего трио знала английский язык. С этих пор в группе начался раскол.