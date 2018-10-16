Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием

Алексей Панин вместе с дочкой Нюсей находится в Саратове, где снимает фильм "Я вернулся". Девочка с головой погрузилась в актерские будни, где ее партнерами стали взрослые мужчины и женщины. Некоторые из них обучили Нюсю крутить папиросы.

Панин собрал по-настоящему звездный состав для картины "Я вернулся". В работе принимают участие Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин и многие другие. Одну из главных ролей исполняет дочь Алексея Нюся.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист выкладывает фотографии и короткие видео со съемочной площадки. Кстати, между дублями близкие поздравили Нюсю с днем рождения. Девочке преподнесли большой торт, цветы и воздушные шары.

Нюся в перерывах не скучает. Наследница Панина на равных общается с партнерами по съемочной площадке, утоляет голод покупной едой и даже крутит папиросы. За этим занятием ее застал отец и сфотографировал. "Учимся крутить самокрутки! 🔥🚬 Время на съемочной площадке в Саратове не проходит даром", – подписал снимок Панин.

Пользователи неоднозначно отнеслись к занятию Нюси. Многие расценили его как неподходящее ребенку, а другие и вовсе решили, что оно запретное, и накинулись с критикой на Алексея. "Вот Лешка правокатор;))", "Детство с папой👍. Крутит ,но пользоваться она никогда не будет. Потому что уже не интересно, покрутила же в детстве", "А почему она не в школе?? Все нормальные дети у нормальных родителей сейчас учатся... жалко девочку, ничего хорошего точно не вырастет", "Вы серьезно, девочке всего 11 лет, темболее она девочка и учити крутить самокрутку!!!?!!! Это не правильно она с подругами, и с куклами должна ходить или быть актрисой но не самокрутки крутить", "Да как вы можете 😂 табак ребенку", "Брось. Курение это яд. Особенно детям (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.