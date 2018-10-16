Знаменитая актриса устроила дебош в самолете

Звезда "Американского пирога" Тара Рид устроила дебош в самолете. Актриса должна была отправиться в Нью-Йорк, но ей не понравилось место в салоне. Знаменитость потребовала, чтобы ее пересадили, сообщает Пятый канал.
Бортпроводники попытались разрешить ситуацию, однако актриса начала ругаться. В результате девушку попросили покинуть воздушное судно. Из-за дебоширки вылет задержали.
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