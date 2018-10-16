Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью

Женя Малахова была солисткой группы Reflex, играла в музыкальном театре юного актера, выступала на "Золотом граммофоне" и в "Новых песнях о главном". Но известность ей принес брак с продюсером Ренатом Давлетьяровым.

Одной из самых заметных работ Малаховой в кино стала роль Жени Камельковой в ремейке фильма "А зори здесь тихие...", который снял Давлятьяров. Причем, как признается звезда, сцена в бане, где она с другими актрисами расхаживает голышом, ей далась легко.

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"Я в хорошей физической форме, йогой занимаюсь, бегаю, посещаю спортзал. Так что стыдиться нечего – к пластическому хирургу не собираюсь. Актрисе нельзя грудь и губы менять, ведь это то, чем она играет, ее рабочие инструменты! Но осуждать и учить никого не собираюсь. Если тебе это улучшит внутреннее ощущение, ну и отлично, увеличивай на здоровье", – пояснила Женя.

Заметная разница в возрасте – ей 28 октября стукнет 30, а Ренату уже 57 – Малахову ничуть не смущает. "Я всегда выглядела взрослее своего возраста, поэтому и общалась с людьми старше себя", – пояснила актриса.

По ее словам, с супругом они теперь планируют завести малыша. При этом то обстоятельство, что Ренат – татарин, а она – русская тоже не является преградой. "Для меня важно, что Ренат – православный, ведь я верующий человек. Каждую неделю в церковь хожу, следую законам Божьим. Мне кажется, людям с разной верой в браке очень сложно. В какой-то момент это может не в лучшую сторону обернуться", – полагает Малахова.

Как отмечает "Экспресс-газета", до Малаховой у Давлетьярова были романы с Ольгой Орловой из группы "Блестящие" и актрисой Верой Сотниковой. Обеих он, как и нынешнюю возлюбленную, снимал в кино и активно двигал, пока отношения не заканчивались.