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Шоу-бизнес

Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/PPE
Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа совсем скоро станет матерью. Говорят, женщину заметили возле роддома, где она подарит жизнь своему первенцу.
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Как сообщает The Daily Express, Пиппу Миддлтон застали возле госпиталя Святой Марии. Именно там должна со дня на день родить младшая сестра Кейт Миддлтон. К слову, там же подарила жизнь всем троим своим детям супруга британского принца Уильяма.

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Все началось с того, что журналист Роберт Джобсон, приближенный к королевскому семейству, сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что Пиппа Миддлтон попала в больницу. Более того, якобы в роддом приехал и супруг Пиппы Джеймс Мэттьюз наперевес с увесистой сумкой.

Отметим, что пока ни о родах, ни о рождении ребенка официальные представители британского королевского семейства не сообщили. Зато ранее было объявлено, что беременна супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл.

Напомним, радостная новость о беременности Меган Маркл появилась через несколько часов после прибытия пары в Австралию в рамках королевского турне 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – сообщалось в Twitter Кенсингтонского дворца.

Слухи о том, что Пиппа Миддлтон беременна, появились еще в апреле. В том же месяце официальный представитель знаменитого семейства подтвердил догадки заинтересованной общественности и не менее любопытных журналистов.

Автор: Наталья Аряева16 октября 2018, 13:14
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Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

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