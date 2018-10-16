Брошенная Питтом красавица-архитектор выходит замуж

Бывшая девушка Брэда Питта, израильский архитектор Нэри Оксман, объявила о помолвке с бизнесменом Биллом Акманом. Она также опровергла все слухи о романтических отношениях с популярным актером.

Нэри поделилась новостью о предстоящей свадьбе во время конференции инвесторов в отеле "Плаза" в Нью-Йорке на прошлой неделе. Нэри и Билл стали встречаться в июне этого года, впервые они появились на публике вместе во время турнира по теннису в Париже. Именно тогда и родились слухи о романе архитектора с Брэдом Питтом.

Сама Нэри отметила, что их связывают только дружеско-рабочие отношения. Актер всегда интересовался архитектурой и дизайном, и они даже работали вместе над одним проектом в Новом Орлеане. В интервью The New York Times она сказала, что с радостью поработала бы с Питтом еще. Архитектор также назвала его "последним из могикан в Голливуде эпохи Netflix" и сказала, что он сводит в своей работе "современность и вечность".

Нэри Оксман родилась 6 октября 1976 года в городе Хайфа в Израиле, в семье архитекторов. Она поступила на архитектурный факультет Израильского технологического института и затем продолжила учебу в Лондонской школе архитектуры, которую успешно окончила в 2004 году. Потом переехала в Бостон, поступила в Массачусетский технологический институт и получила докторскую степень по философии. Через пять лет она стала профессором и занялась преподавательской деятельностью. Многие поклонники отмечали, что Нэри слишком хороша для Брэда Питта, и предрекали их отношениям скорый конец.



