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Шоу-бизнес

Высоцкая получила по шее за публичные ласки с престарелым мужем

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский много путешествуют. На сей раз супруги оказались во Франции, где актриса не сдержала чувств и при всех поцеловала мужа.

Продолжение: Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский – одна из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Кроме того, чета являет собой образец великолепных рабочих отношений, ведь Юлия играет в нескольких театральных постановках Андрея, а еще снимается в его картинах.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

С тех пор как Высоцкая завела собственную страничку в социальной сети Instagram, там регулярно появляются фотоотчеты и короткие видео из путешествий, которые довольно часто совершают супруги. Однако если раньше Юлия предпочитала выкладывать на суд публики снимки различных блюд, фото, сделанные во время работы, или селфи, то теперь артистка все чаще публикует кадры, на которых запечатлена с мужем. Супруги демонстрируют идиллию.

Вот и на сей раз актриса выложила ролик, сделанный в Париже. Высоцкая запечатлела Кончаловского покупающим картофель. Когда режиссер продемонстрировал актрисе пакет с чищенными овощами, та, даже не взглянув на него, нежно поцеловала в губы.

Большинство подписчиков пришли в восторг от трепетных отношений в паре. Но нашлись и те, кто счел проявление чувств излишним. А некоторые комментаторы и вовсе напомнили про внушительную разницу в возрасте Юлии и Андрея. "хаха, да от него уже землей пахнет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она как он стала. Будто оба пожилые", "Уже перебор с поцелуями. Пора остановиться демонстрировать это на публику. Это уже превратилось в сериал!", "Ну зачем так напоказ?", "как-то любовь напоказ ... слишком... в последнее время.. зачем?????????", "Ну очень староват.....Молодец, конечно, но пара жуть", – накинулись на Высоцкую с критикой пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева16 октября 2018, 15:42
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