Калашникова в трусах прошлась возле Кремля
На показе Надежды Юсуповой "Я сама..." Аня затмила, кажется, даже моделей, появившись в очень смелом, эпатажном, провокационном платье. Вернее, платьем это можно было назвать с трудом – черные утягивающие трусы и лифчик покрывала прозрачная ткань. И это под самыми стенами святых кремлевских соборов!
Аня всегда умеет удивить – приходит на музыкальные и другие премии то в короне, то с "наращенными" ушами. Но теперь, кажется, перещеголяла даже саму себя.
Мужчины онемели от такого великолепия и сладострастно рассматривали телеса Калашниковой. Они же не пропускают такой призывной красоты... Ей, конечно, нравится внимание – она любит соблазнять, дразнить и провоцировать. Благо, что у чертовки идеальная фигура и любая вещь ее только красит.
А уже через день Калашникова и сама блистала на подиуме – правда, в вечернем платье. Раздеться до трусов, однако, ей не позволили, хотя она и хотела.
Напомним, что в белье Анна появляется не впервые. В сентябре, например, на конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи молодая певица пришла в таком откровенном платье, что все ахнули: из-под прозрачной сеточки явственно выделялось белое исподнее. "Это наряд молодого российского дизайнера grach haute couture, – пояснила тогда Аня. - Вообще-то тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве. К счастью, у меня хорошая фигура, нет и намека не целлюлит, поэтому могу позволить себе такие откровенные платья. Мне идет, правда?"
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