Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Орлова порядком удивила своих многочисленных подписчиков, когда выложила фотографию, на которой демонстрирует голую грудь. Впрочем, соски артистка целомудренно прикрыла. Как выяснилось, ведущая телепроекта "Дом-2" решилась на крайние меры ради спасения живого существа.
"Тот случай, когда фотография для "привлечения внимания". А повод очень печальный... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Ольга. Телеведущая рассказала о беде, которая случилась с породистым щенком.
"Малышстал жертвой садистов и живодеров в республике Дагестан, щеночку на живую отрезали под корень ушки и сняли скальп", – сообщила чудовищные данные Орлова. К счастью, крохе удалось спастись. Щенка подобрали добрые люди. "Малыш жался от испуга, ведь уже одни "люди" сделали ему больно. Щеночка отвезли на осмотр к ветеринару и забрали к себе в хоспис в г.Хасавюрт, где теперь будут залечивать его страшные раны. Что пришлось ему пережить – тихий ужас!!! Малыша назвали Хабибчиком, сейчас ему требуется длительное восстановление, забота и любовь", – сообщила телеведущая.
В конце поста Орлова указала необходимые данные для тех, кто готов оказать финансовую помощь покалеченной собаке.
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