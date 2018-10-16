Победителя "Замуж за Бузову" застукали в объятиях бывшей

Ольга Бузова переживает тяжелое разочарование. Шоу "Замуж за Бузову" завершилось скандалом.



Почти два года Ольга не могла забыть предательство экс-супруга Дмитрия Тарасова. Девушка плакала на каждом интервью и говорила, что страдает из-за разрушенного брака. В итоге поющая телеведущая взяла себя в руки и решила заняться личной жизнью.

Искать вторую половинку знаменитость вознамерилась на шоу "Замуж за Бузову". Из 15 претендентов Ольга выбрала одного – сыровара Дениса Лебедева.

Поклонники рыдали от счастья. В фанатских пабликах в соцсетях почитатели Бузовой фантазировали, какие дети получатся у сыровара и певицы. Однако сказка о любви закончилась очень быстро.

Как стало известно, после съемок финальной серии, которые, к слову, закончились еще летом, Бузова и Лебедев не встречались, у них не было отношений. Хотя в последнем выпуске Денис надел на палец Ольги кольцо и пылко поцеловал ее.

По словам подруги Лебедева, звезда и победитель проекта расстались сразу после съемок. Якобы сыровар и певица решили остаться друзьями. Более того, Дениса видели отдыхающим на Кипре в объятиях экс-возлюбленной. "Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но вроде бы Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен", – цитирует приятельницу сыровара сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лебедев пришел на проект не ради любви поющей ведущей. Мол, мужчине нужны пиар и деньги. Якобы он воспользовался услугами фирмы, которая помогла ему создать образ богача – предоставила машину и средства. Близкие Бузовой – мать, сестра и пиар-агент – поддержали ее и раскритиковали Дениса.