Навка восхитила шикарной фигурой в прозрачной юбке
"Осень – это тоже маленькая жизнь", – подписала Татьяна Навка свой пост в микроблоге. На фотографии олимпийская чемпионка предстала в прозрачной шифоновой юбке с цветными вставками, легкой блузе, кожаной куртке и черных ботильонах.
Подписчики были единодушны: выглядит Навка потрясающе. "Красивая", "Яркая и вдохновляющая" – такими эпитетами наградили фигуристку поклонники. Отметили они и наряд звезды: "Юбка - просто космос", – написал один из комментаторов.
После ухода из большого спорта Татьяна Навка стала выступать в различных шоу и ледовых постановках. Она была замужем за тренером Александром Жулиным. У пары есть общая дочь Саша, девочка занималась профессиональным теннисом, однако ей пришлось оставить свое увлечение спортом из-за травмы, напоминает Teleprogramma.pro.
В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. У супругов дочка Надежда, малышке четыре годика. Татьяна признается, что мечтает еще об одном ребенке.
На днях Татьяна Навка отметилась задорным танцем на празднике по случаю дня рождения братьев-близнецов Верников. Поначалу фигуристка стеснялась танцевать на камеру, однако Игорю Вернику удалось расшевелить чемпионку.
Балерина снова оконфузилась
Родительница актрисы осыпала похвалами своего зятя
Свежее фото Примадонны обеспокоило фанатов
Украинского лидера жестко приложили