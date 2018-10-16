"Нам это понравилось": Хилькевич с ножом наперевес рассказала об экспериментах с мужем

Анне Хилькевич понравились их совместные с мужем эксперименты на кухне. В подписи к снимку, опубликованному в Instagram, актриса попросила поклонников не переживать из-за большого ножа, с которым ее застал фотограф.

Ничего страшного не произошло, милые бранятся – только тешатся – успокоила Анна подписчиков. Напротив, по словам актрисы, супруги получили незабываемый опыт.

"Сегодня у нас был эксперимент– мой супруг @mr.ar4i готовил вместе со мной.... и нам так это понравилось! не обращайте внимание на предмет в моей руке. Милые бранятся– только тешатся", – подписала Хилькевич фото (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

14 октября актриса, особенно запомнившаяся российскому зрителю по сериалу "Универ. Общага" отметила свой 32-й день рождения. Праздник у Анны Хилькевич начался в тренажерном зале, который звезда, по ее признанию, не посещала уже год. Продолжились торжества на съемочной площадке, где ее поздравляли коллеги, а вечер звезда выделила для семьи.

Именинница пояснила своим поклонникам, что выбрала такой день для тренировок и работы не случайно. Актриса верит, что все ее начинания в этот период будут успешными до конца года. Подписчики звезду дружно поддержали.

А немногим ранее Анна стала жертвой нечистых на руку дельцов, которые своими действиями грозятся опорочить ее честное имя. Хилькевич сообщила в микроблоге, что на просторах интернета проводится какой-то конкурс – якобы от ее лица. "Я понятия не имею кто это и что это – не ведитесь на развод", – обратилась к своим подписчикам в Instagram Анна.

Напоследок она дала совет, который может легко отсеять львиную долю сетевых мошенников. "Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое– скорее всего вас обманут", – предупредила актриса.

