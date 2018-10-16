Очаровательная дочь Маликова взорвалась из-за похудения
Свое сообщение Стеша начала по-английски. "Рlz, respect my place (пожалуйста, уважайте мою территорию)", – написала Маликова.
"Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа, похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечение бабочек, базу поставщиков и прочую ***", – продолжила Стефания уже на великом и могучем.
Поклонники посоветовали дочери известного музыканта относиться к подобным вторжениям в ее "личное пространство" с юмором. "Стешенька, улыбнись!!!! А дураки как противовес прекрасному всегда будут существовать", "Возвращаю мужа через похудение ляжек тещи, из Чернобыля", – пошутили комментаторы.
Отметим, что несколькими днями ранее фанаты Стефании были настроены не столь благодушно. Их возмутили фотографии хозяйки блога в откровенном наряде.
"Стеша, ты красивая девочка, но, все-таки ракурс надо выбирать, зная свои недостатки... Хотя... с деньгами предков у тебя недостатков в принципе быть не может... В общем, эти фото не понравились", – написал самый вежливый пользователь.
Как сообщалось, Стеша появилась на московской тусовке в ультракоротком блестящем платье. Некоторые восхитились прекрасной фигурой юной Стефании. Однако большинство поклонников откровенный наряд девушки неприятно шокировал. Ее даже назвали "настоящей бесстыдницей" – и это еще самое мягкое из выражений, употребленных в комментариях к посту.
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