Раскольники из "Уральских пельменей" ушли к Игорю Николаеву (видео)
Видео с сообщением артистов появилось в соцсетях. Мясников заявил, что поменял Рожкова на Игоря Николаева. Сидящий рядом Рожков – в парике и с наклеенными усами – изображает известного певца.
"Мы сейчас выступаем вместе. Я Рожкова бросил. Плохо с ним. С Игорем Николаевым должно быть лучше", – поясняет Мясников. После разоблачения подписчики заявили, что переодетый Рожков похож не только на Николаева, но еще и на почтальона Печкина.
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