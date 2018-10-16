Раскольники из "Уральских пельменей" ушли к Игорю Николаеву (видео)

Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, отделившиеся от команды "Уральских пельменей", объявили о совместных гастролях с Игорем Николаевым. Лишь спустя некоторое время поклонники вздохнули с облегчением – звезды признались, что это был розыгрыш.

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