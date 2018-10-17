Беременная Меган Маркл расплылась и перестала за собой следить
Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, а в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться.
На одну из официальных встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке не по размеру. С прической и макияжем Маркл не тоже возилась – она кое-как собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы.
Но больше всего вопросов вызвала обувь герцогини – на миниатюрных ножках Меган красовались тяжелые копытообразные ботильоны. К тому же экс-актриса сильно располнела и выглядела расплывшейся.
Народ не одобрил образ жены принца Гарри, ведь сам внук Елизаветы II для мероприятия принарядился. Многие нашли оправдание Меган: мол, беременна и не может пользоваться косметикой и ходить на каблуках. Другие ответили, что даже в таком положении можно было надеть платье и причесаться. В Сети разгорелся нешуточный спор.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018
Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца, малыш должен родиться весной 2019 года.
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