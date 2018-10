Беременная Меган Маркл расплылась и перестала за собой следить

Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, а в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться.

На одну из официальных встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке не по размеру. С прической и макияжем Маркл не тоже возилась – она кое-как собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы.

Но больше всего вопросов вызвала обувь герцогини – на миниатюрных ножках Меган красовались тяжелые копытообразные ботильоны. К тому же экс-актриса сильно располнела и выглядела расплывшейся.

Народ не одобрил образ жены принца Гарри, ведь сам внук Елизаветы II для мероприятия принарядился. Многие нашли оправдание Меган: мол, беременна и не может пользоваться косметикой и ходить на каблуках. Другие ответили, что даже в таком положении можно было надеть платье и причесаться. В Сети разгорелся нешуточный спор.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk