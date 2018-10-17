Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет

Зеваки сняли Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Репортеры, посмотрев запись, пришли к выводу, что 29-летняя ассистентка, которую называют любовницей юмориста, странно себя ведет.

В распоряжении журналистов сайта "Комсомольская правда" появилось видео, на котором случайный прохожий запечатлел Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем.

Репортеров заинтриговало поведение Брухуновой. Якобы 29-летняя помощница "пряталась, передвигаясь перебежками", за спиной Петросяна. По мнению "Комсомолки", в последнее время Татьяна сильно поправилась. Якобы у нее расплылась фигура, которую она прикрыла свободным пальто и длинным шарфом.

Журналисты предположили, что Брухунова специально прячется. Странное поведение помощницы Петросяна работники печати расценили как желание замаскировать фигуру свободной одеждой, чтобы скрыть интересное положение.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян невероятно щедр с Татьяной Брухуновой. Якобы в прошлом году помощница юмориста, которая, к слову, является худруком Театра миниатюр, заработала более 10,5 миллиона рублей. С вычетом налога получается около 766 390 рублей в месяц.

Дальше – больше. В текущем году заработок Татьяны составил порядка 7,8 миллиона рублей и порядка 854 230 рублей в месяц. Только в марте ее доходы составили 2 350 000 рублей. А вот в августе Брухунова получила лишь восемь тысяч рублей. По удивительному совпадению, именно в этом месяце начался скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе – попытка скрыть доходы помощницы.