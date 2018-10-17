Скрывающегося в больнице Джигарханяна заподозрили в симуляции тяжелого состояния

Новость о том, что 83-летний Армен Джигарханян угодил в больницу, не стала бы ни для кого неожиданностью, если бы не странное совпадение. В лечебницу он попал аккурат накануне решающего судебного заседания, которое должно было поставить точку в споре с бывшей красавицей-женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Киевская пианистка убеждена в своей правоте и невиновности, поэтому в зал суда идет с гордо поднятой головой и пакетом ценных документов. Она надеется встретить там бывшего престарелого супруга, для которого так много сделала.

"Поймем, может быть, в чем он меня хочет обвинить, – отметила Виталина. – Не понимаю, в чем он меня обвиняет. Он ли это? Он ушел, когда меня не было дома. Не предъявлял никаких требований и не говорил ничего про развод. Я буду бороться за свои права. Уже очевидно, что против меня ничего не нашли. Исключаю, что мне дадут срок. Я рассчитываю в жизни только на самое хорошее".

При помощи адвоката Ларисы Широковой, ставшей настоящим ангелом-хранителем, бывшая жена Джигарханяна собрала много информации, доказывающей ее невиновность. Цымбалюк-Романовская – не мошенница, не воровка, как говорили с телеэкрана бывший суженый и его дружки. Теперь им предстоит ответить за клевету, оскорбления, вторжение в личную жизнь.

Окружение Джигарханяна, очевидно, поняло, что бой проигран. Актера спешно упекли в больницу, чтобы как можно дольше не состоялось судебное заседание, после которого Виталина окажется на белом коне.

"Состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", – заявил адвокат артиста Евгений Парфенов, хотя и утаил диагноз. Якобы из-за болезни Джигарханяна недопустимо и его участие в заседании 22 октября. А называющий себя другом актера Артур Согомонян в интервью РИА Новости сказал, что тому предстоит "подлечиться".

Многие уверены: Джигарханян на самом деле здоров, просто его окружение как огня боится очной ставки с Цымбалюк-Романовской. Все давно поняли, что Виталину оболгали напрасно.